WM-Macher Schöpf verlässt im Sommer den Kletterverband

Innsbruck – Die Entscheidung, die der Vorstand des österreichischen Kletterverbandes am Donnerstagabend mittels Videokonferenz traf, war einstimmig: Die für 23. bis 27. Juni geplante Premiere der Austria Climbing Open – ein Event mit drei Weltcups und einem Europacup – wird coronavirusbedingt auf 2021 verschoben. Gleichzeitig gibt es eine Anfrage des Weltverbandes IFSC, ob Innsbruck stattdessen Ende September einen Vorstieg-Weltcup ausrichten kann.

Die Absage der Austria Climbing Open sei jedenfalls alternativlos gewesen. „Die Gesundheit und Sicherheit aller Athleten, Betreuer, Wettkampf-Offiziellen, Mitarbeiter, Volunteers sowie der Zuschauer steht bei unseren Events stets an oberster Stelle und so auch in diesem Fall.“