Hunderte neue Supermarkt-Angestellte und Ansturm auf Lebensmittel-Zustellung

Wien – Die heimischen Supermarktketten und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in den vergangenen Wochen aufgrund der Corona-Krise besonders gefordert. Nun haben sich die Lebensmittelhändler an die "neue Normalität" gewöhnt, wie ein Rundruf der APA ergab.

Hofer, Lidl, Rewe (u.a. Adeg, Billa, Merkur, Penny) und Spar berichten über eine gute und gesicherte Warenversorgung und volle Lager. "Die Situation hat sich eingespielt, das merkt man in den Märkten", sagte Spar-Sprecherin Nicole Berkmann. "Die Umsätze sind höher als normal, das liegt wohl an der ausgefallenen Gastronomie. Aber gut bewältigbar."

Bei Billa, Merkur & Co. ist die hohe Nachfrage nach dem Spitzentag am Freitag, 13. März, sukzessive zurückgegangen. "Das Kaufverhalten ist derzeit sprunghaft, jeder Tag stellt nur eine 'Momentaufnahme' dar, und ist sehr stark abhängig von aktuellen Entwicklungen", so Rewe-Österreich-Sprecher Paul Pöttschacher.