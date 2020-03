Seniorenpaar trotzt der Epidemie: Ihre Liebe überwindet die abgeriegelte Grenze

Die Lösung der beiden? Ein Treffen auf halben Weg direkt an dem durch eine rot-weiße Absperrung geschlossenen Grenzübergang Aventoft im Kreis Nordfriesland. Hansen fährt täglich mit seinem E-Bike von Süderlügum zum Grenzübergang. Rasmussen kommt aus dem dänischen Gallehus mit ihrem Auto angefahren. Am Grenzübergang sitzen die beiden Senioren dann jeder in seinem Land, trinken Kaffee und Punsch, essen Kekse und unterhalten sich.