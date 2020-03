Sehnsucht nach dem Alpenzoo: Malwettbewerb für Kinder gestartet

Innsbruck – Seit gut zwei Wochen ist der Innsbrucker Alpenzoo geschlossen. Ausgerechnet jetzt, bei dem schönen Wetter, würden so viele gern die Tier besuchen. Zumindest für die jungen Tierliebhaber, bei denen die Sehnsucht groß ist, hat der Alpenzoo jetzt eine Idee: "Wir rufen alle Kinder auf, ihre Lieblingstiere aus dem Alpenzoo zu malen und die Bilder dann an den Zoo schicken", heißt es in einer Aussendung am Freitag.