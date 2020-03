Gut zu wissen: Was Krebspatienten in Sachen Coronavirus beachten sollten

Das Coronavirus ist nachweislich im Blut erkennbar, wobei das nicht bedeutet, dass es sich um lebensfähige Viren handelt. Eine Übertragung durch zelluläre Blutprodukte ist bisher nicht beschrieben. Wenn diese Möglichkeit aber auch als unwahrscheinlich gilt, muss sie dennoch in Betracht gezogen werden. Deshalb empfiehlt zum Beispiel die „European Society for Blood and Marrow Transplantation“ (EBMT), dass Patienten und Spender 14 Tage vor einer Spende bzw. vor Aufnahme in die Klinik zu einer Stammzelltransplantation in häuslicher Quarantäne verbringen. Beide werden vorab getestet. Eine weitere Empfehlung ist es, Präparate von Fremdspendern einzufrieren und erst nach Erhalt einer negativen Testung mit der Vorbehandlung zu beginnen.