Anhänger prallte nach 300-Meter-Absturz gegen Wohnhaus: Fünf Kälber tot

Albeck – Ein Anhänger mit sechs Kälbern ist am Samstag in Albeck (Bezirk Feldkirchen) über ein steil abfallendes Gelände gerollt und gegen die Wand eines Wohnhauses gekracht. Die Ursache dürfte ein gebrochener Kugelkopf der Anhängevorrichtung gewesen sein. Fünf Jungtiere überlebten die Folgen des Aufpralls nicht, Personen wurden nicht verletzt, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Gegen Mittag hängte ein 57-jährige Landwirt den Anhänger eines Viehverkäufers an seinen eigenen Hoflader, um diesen vom Stallbereich in den Hof zu ziehen. Laut Polizei brach dabei der Kugelkopf der Vorrichtung ab und der Anhänger setzte sich rund 300 Meter über ein steil abfallendes Feld in Richtung eines Wohnhauses in Bewegung. Fünf Kälber verendeten nach dem Aufprall an Ort und Stelle, Personen kamen nicht zu Schaden, ein Kalb wurde verletzt und vom Tierarzt versorgt. Der Sachschaden am Gebäude und dem Anhänger war erheblich. (APA)