Frau im Bezirk Melk angeschossen: Ehemann ist geständig

Maria Taferl – Ein 61-Jähriger, der seine Ehefrau (50) am Samstagabend in einem Haus in Maria Taferl (Bezirk Melk) mit einem Gewehr angeschossen haben soll, hat am Sonntag ein Geständnis abgelegt. Polizeiangaben zufolge war der Verdächtige zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Der Einheimische wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Das Opfer befand sich im Krankenhaus, war aber nicht in Lebensgefahr.