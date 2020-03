Coronavirus: Infektionen in Österreich abgeflacht, Plus bei Toten

Wien – Der Zuwachs der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in der Vorwoche etwas abgeflacht. Mit einem Wachstum von durchschnittlich 15 Prozent pro Tag sind die von der Regierung als Ziel ausgegebenen dauerhaft einstelligen Zuwachsraten aber noch nicht erreicht. Außerdem sind die Todesfälle nach einer Covid-19-Erkrankung in den vergangenen sieben Tagen stark gestiegen.

Somit haben sich die bestätigten Infektionen in der abgelaufenen Woche alle vier Tage und 19 Stunden verdoppelt. Dies ist zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber den bisherigen Werten: In der ersten Woche des wegen der Corona-Krise verhängten "Shutdown" lag die Verdopplungszeit laut APA-Berechnungen bei drei Tagen und 14 Stunden, in der Woche davor bei zwei Tagen und zehn Stunden. Die von der Regierung angestrebten deutlich längeren Verdopplungszeiten sind damit aber – sieht man vom Sonntag ab – noch nicht erreicht.

Tatsächlich ist die Zahl der Todesfälle nach einer bekannten Covid-19-Erkrankung in der abgelaufenen Woche stark gewachsen. Stand Sonntagvormittag wurden 86 Todesfälle registriert. Im Durchschnitt hat sich die Zahl der Todesfälle damit bereits die zweite Woche in Folge alle zwei Tage verdoppelt. Auf Intensivstationen behandelt wurden (Stand Sonntagvormittag) 187 Patientinnen und Patienten. Dies bedeutet nahezu eine Verdoppelung seit Donnerstag.

Zurückgegangen ist in der abgelaufenen Woche dagegen die Zahl der vom Sozialministerium gemeldeten Testungen – und zwar von fast 5000 Anfang der Woche auf zuletzt 3700 am Sonntag. Scharfe Kritik an dieser Entwicklung übten am Wochenende NEOS, SPÖ und FPÖ, denn die Regierung hatte eigentlich eine deutliche Aufstockung der Testkapazitäten angekündigt. Nach Angaben des Ministeriums spiegelt die Statistik die Entwicklung hier aber nur unzureichend wider: vorrangig gemeldet werden demnach vor allem positive Tests und viele kleine Labors sind nach Angaben des Ministeriums noch nicht voll an das elektronische Meldesystem angeschlossen. Außerdem verwies das Gesundheitsministerium auf die am Weltmarkt umkämpften Reagenzien, ohne die sich Testungen nicht durchführen lassen. (APA)