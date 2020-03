Rätsel um „Klovid-19“: Warum wir Toilettenpapier hamstern

Stuttgart – Es geht längst nicht mehr um Falten oder Knüllen, es geht ums Ganze. Mit bangem Blick schauen viele Menschen auf die letzte Rolle. Leere Regale treiben Kunden Schweißperlen auf die Stirn. Wenn überhaupt noch was da ist, darf man in vielen Läden nur noch ein Päckchen pro Person mitnehmen. Der Krieg ums Klopapier ist in vollem Gange. Im Netz kursieren Videos über Rangeleien an Supermarktkassen. Ein Dortmunder Bäcker heitert mit Klopapier-Kuchen seine Kunden auf. Einige Erklärungsversuche für den Boom.

🛒 GRUNDVERSORGUNG

Ist Klopapier systemrelevant? Man kann es nicht essen, sich nicht damit zudecken und es nicht als Waffe einsetzen (wenn höchstens als sehr weiches Wurfgeschoss, aber das dürfte den Angreifer wenig beeindrucken). Klopapier sichert nicht das Überleben der menschlichen Spezies – und schützt ganz bestimmt nicht vor dem Coronavirus. Dennoch gehört Toilettenpapier zur Grundversorgung in jedem Haushalt. Nach dem Spitzenreiter Nordamerika ist Westeuropa beim Verbrauch von Hygienepapier ganz vorne dabei.

Toilettenpapier wird immer gebraucht. Schlecht wird es auch nicht. Klopapier sei nie ein Fehlkauf, den man hinterher bereue, erklärt Wirtschaftspsychologin Anja Achtziger von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. „Man kauft es sowieso routinemäßig.“ Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät zum vernünftigen Vorrat: Wenn man mit einer Packung à 8 Rollen 10 Tage auskomme, sollte man zwei Packungen im Haus haben.

Ein Konditor in Dortmund ist auf eine kreative Idee gekommen. Sein als Scherz gedachter Marmorkuchen in Form von Klopapier ist ein Verkaufsschlager. © dpa

💫 KONTROLLVERLUST

Die Menschen fühlen sich in der Corona-Krise machtlos, stehen einem unsichtbaren Feind gegenüber. „Wenn wir uns in einer Situation ohnmächtig fühlen, Angst vor der Zukunft und um die Existenz haben, dann suchen sich viele Menschen ein anderes möglichst konkretes Gebiet, um Kontrolle auszuüben, um das Gefühl zu bekommen, ihr Leben im Griff zu haben“, erklärt der Darmstädter Psychotherapeut Michael Huppertz. Klopapier stehe für Kontrolle. Mit Zwangshandlungen wie dem Hamstern soll die Angst bewältigt werden.

„Die Menschen haben das Bedürfnis, etwas zu tun, um sich und ihre Familie zu schützen", sagt der Wissenschafter Steven Taylor, der ein Buch über die Psychologie von Pandemien geschrieben hat. „Was können sie schon tun, außer sich die Hände zu waschen und sich zurückzuziehen?" Durch die unzähligen Bilder von Einkaufswagen voller Klopapier-Rollen in den sozialen Medien sei Toilettenpapier zu einem „Symbol für Sicherheit" in den Köpfen der Menschen geworden, sagt der Professor für Psychiatrie an der Universität von British Columbia in Kanada. Und indem man selbst auch welches kaufe, tue man bewusst etwas.

🧻 REINLICHKEITSBEDÜRFNIS

Unhygienische Zustände seien laut Huppertz für einige Menschen viel schlimmer als etwa Einschränkungen bei der Ernährung. „Wenn ich keine Marmelade kriege, ess ich Honig oder einfach Brot“, sagt er. „Aber beim Gedanken, kein Klopapier zu haben, geraten manche Leute in Panik.“ Es gehe um Sauberkeit, die intimsten Bedürfnisse des Menschen – bis hin zur eigenen Würde. Psychoanalytiker Gottfried Barth aus Tübingen verweist auf die anale Phase. Unbewusst gehe es beim Klopapierkäufer um die Vorstellung, die Bedrohung auszuscheiden und sich von der Angst zu säubern.

Egal ob in Österreich, Deutschland, den USA oder Australien: Vielerorts sind die Supermarktregale für Toilettenpapier leer. © AFP, dpa

Eine weitere Erklärung für das Hamstern von Hygieneartikeln könnte in unserer evolutionär bedingten Abneigung gegen Dinge liegen, die uns ekeln, sagt Taylor weiter. Die Gefahr der Infektion verstärke diese Aversion. „Ich glaube, das ist ein Grund, warum die Leute sich an das Toilettenpapier halten, denn das ist ein Mittel, Ekel zu vermeiden."

🚚 LIEFERKETTEN

Hygieneartikel werden weniger nachbestellt als etwa Lebensmittel, weil sie normalerweise weniger nachgefragt werden. Von Februar zu März 2020 ist aber der Absatz von Klopapier nach Angaben des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels um rund 700 Prozent nach oben geschossen. Damit ist jede Logistik schlicht überfordert. „Wir freuen uns natürlich über die Aufmerksamkeit“, kommentiert Michaela Wingefeld, Sprecherin des schwedischen Unternehmens Essity, einem führenden Klopapierhersteller, die Nachfrage.

„Klopapier ist normalerweise nicht so das Rennerprodukt.“ Aber Wingefeld spricht auch von einem gewissen Druck in der Produktion. Am größten europäischen Standort in Mannheim haben sie diese hochgefahren, arbeiten rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. „Es ist wichtig, dass wir wieder auf ein normales Level zurückkommen.“

📱 NACHAHMEREFFEKT

Es ist ein Dilemma: Eigentlich will ja niemand hamstern. Aber ohne Klopapier will erst recht keiner dastehen. Der Mensch ist ein Herdentier. „Andere fangen an, viel Toilettenpapier zu kaufen – also mache ich es auch“, erklärt Wirtschaftspsychologin Achtziger. „Und dazu kommt vermutlich noch verstärkend, dass im Job, in der Familie, unter Freunden darüber geredet wird, ob man und wenn ja wie viel Toilettenpapier bereits gehortet hat.“ Die Außenseiter werden nervös – und besorgen sich selbst ein paar Rollen zur Beruhigung. Durch diesen Teufelskreis wird der Mangel zur selbsterfüllenden Prophezeiung.

Noch nie aber hätten die sozialen Medien eine so große Rolle gespielt, sagt der der Wissenschafter Steven Taylor. Bei der Schweinegrippen-Pandemie 2009 waren diese Medien noch neu. Jetzt habe nahezu jeder Zugang. „Die Weiterverbreitung dramatischer Bilder und Videos über die ganze Welt verstärkt das Gefühl der Bedrohung", sagt Taylor. Andererseits seien soziale Medien eine großartige soziale Unterstützung, gerade wenn man sich isolieren muss".

🌍 KULTURELLE EIGENHEITEN