Ex-Sieger Thomas spricht sich gegen Frankreich-Rundfahrt ohne Fans aus

Die Rundfahrt ist bisher im Gegensatz zu den Olympischen Sommerspielen in Japan und der Fußball-EM als drittes großes Sportereignis in diesem Sommer noch nicht abgesagt. Derzeit arbeiten die Verantwortlichen laut Medienberichten auch eher an einem Start mit erheblichen Einschränkungen für die Öffentlichkeit als an einer Verschiebung.