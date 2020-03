Corona-Verordnung: 410 Anzeigen am Wochenende allein in Tirol

Wien – Mehr als 10.000 Verstößen gegen das Anti-Corona-Maßnahmenpaket hat die Polizei bisher in ganz Österreich angezeigt. Allein am vergangenen Wochenende hat es mehr als 2.000 Anzeigen gegeben. Das verkündete Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Montag in einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

2046 waren es allein an den beiden vergangenen Tagen, davon 699 in Wien, 410 in Tirol, 222 in Oberösterreich und 186 in Niederösterreich. Am wenigsten Anzeigen gab es in den bevölkerungsärmsten Bundesländern Burgenland und Vorarlberg mit 14 bzw. 52 Anzeigen am Samstag. Am Sonntag kam es in diesen beiden Bundesländern zu gar keinen Beanstandungen.