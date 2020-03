Anfragen auf Platz im Frauenhaus haben zugenommen

Für generelle Aussagen ob und wieweit die Entwicklung tatsächlich mit den Corona-Maßnahmen zu tun habe, sei es aber noch zu früh, hielt Plattner fest. „Weil wir immer voll ausgebucht sind", sagte sie. Dass eine Verlängerung der häuslichen Isolierung aber das Risiko für häusliche Gewalt steigen lasse, wisse man aufgrund der Erfahrungen in China. Sich in einer beengten räumlichen Situation zurechtzufinden sei schon für eine Familie ohne Gewalt herausfordernd, merkte sie an.

Die Tiroler Polizei konnte im Vergleich zu den Vorjahren „keine Tendenz" zu mehr häuslicher Gewalt wahrnehmen – das könne sich aber „noch anders entwickeln", so Polizeisprecher Dummer. Derzeit würde allderdings die Kriminalität im Internet steigen – etwa in Form von Betrugsmaschen und dergleichen, berichtete er. Dagegen seien andere Kriminalitätsformen wie Einbrüche zurückgegangen.

Die Anzeigen wegen Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz haben in Tirol zuletzt „massiv" zugenommen, sagte Dummer. Bisher erstattete die Tiroler Polizei 1753 Anzeigen – das bedeute innerhalb von einer Woche ein Plus von 1181 Anzeigen, rechnete er vor. Am Wochenende habe die Exekutive vermehrt kontrolliert, ob die Tiroler tatsächlich innerhalb der Gemeindegrenzen bleiben würden – auch zum Einkaufen. Dabei habe man Übertretungen etwa beim Besuch von Großmärkten festgestellt, wo auch Menschen aus anderen Bezirken zum Einkaufen gefahren waren. Die Polizei appellierte einmal mehr an die Bevölkerung, daheim zu bleiben und Eigenverantwortung wahrzunehmen. (TT.com, APA)