Pflegekraft in Kufstein von Polizei in Quarantäne geschickt

Kufstein – Eine offenbar positiv auf das Coronavirus getestete Frau hat nach Angaben der Polizei vermutlich weiterhin ihren Dienst in einem Altersheim im Tiroler Bezirk Kufstein verrichtet. Am Sonntag gegen 23.30 Uhr war ein anonymer Hinweis bei der Polizei eingegangen, teilte die Exekutive am Montag mit.