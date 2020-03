17-Jährige aus dem Bezirk Imst abhängig gemacht und zu Straftaten verleitet

Die beiden konnten schließlich im Zuge einer längeren Fahndung am vergangenen Freitag in Graz aufgegriffen werden. Nach der Vernehmung wurde der 27-Jährige in die Justizanstalt Graz überstellt. Die junge Frau, von der angenommen wird, die Taten nur zum finanziellen Vorteil ihres Begleiters ausgeführt zu haben, wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die genaue Schadenssumme kann bis dato nicht beziffert werden. (TT.com)