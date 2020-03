Easyjet lässt alle Maschinen am Boden, Re-start ungewiss

Einreisebeschränkungen von Ländern in der ganzen Welt und sinkende Nachfrage zwingen Airlines dazu, den Flugbetrieb drastisch zurückzufahren. So hat etwa auch die Lufthansa wegen der Corona-Krise ihren Flugplan laut Konzernchef Carsten Spohr auf weniger als fünf Prozent reduziert. Etwa 700 der rund 760 Lufthansa-Maschinen sind am Boden, 31.000 Beschäftigte der Kernmarke Lufthansa gehen bis Ende August in Kurzarbeit. Ryanair verlängerte am Montag den aus weniger als zehn Prozent reduzierten Flugplan um eine Woche bis 9. April.

Das Easyjet-Management steht unter Druck seines Großaktionärs Stelios Haji-Ioannou, der etwa ein Drittel der Airline besitzt. In einem Brief an den Vorstand, der am Wochenende bekannt wurde, forderte der Firmengründer, einen Auftrag über 107 Airbus-Flugzeuge im Wert von 4,5 Milliarden Pfund (5,2 Milliarden Euro) zu stornieren oder neu zu verhandeln. Der 53-Jährige drohte dem Management an, dessen Absetzung auf der nächsten Hauptversammlung zu betreiben, wenn es am Airbus-Auftrag festhalte. Haji-Ioannou bot an, selbst frisches Geld zuzuschießen und verlangte, von den anderen Aktionären Mittel hereinzuholen. Easyjet erklärte dazu, es werde versucht, Zahlungen an Lieferanten einschließlich Airbus zu reduzieren. Auf das Schreiben von Haji-Ioannou werde das Unternehmen vertraulich antworten.