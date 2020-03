Krisengipfel in Italien abgesagt: Auch Abbruch der Serie A eine Option

In Italien stehen noch zwölf Serie-A-Spieltage und das Cup-Semifinale aus. Fünf italienische Teams nehmen noch an Europas Club-Bewerben teil. Das bisher letzte Spiel der Serie A fand - ohne Zuschauer - am 9. März statt. Die Regierung will die strengen Ausgangsbeschränkungen für die 60 Millionen Bürger wegen der Corona-Krise bis mindestens Ostern verlängern. Bisher galten die Ausgangsverbote bis diesen Freitag. Sie waren am 10. März, angelaufen.