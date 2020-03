NADA-Chef Cepic: „Jetzt fängt keiner an zu dopen“

Die NADA will sich nun in die Corona-Testungen einbringen?

Cepic: Wo unsere Mitarbeiter eingesetzt werden, obliegt den jeweiligen Krisenstäben der Länder. Die Idee entstammt den Medien. Wenn man liest, dass Sportler in den Lagern von Supermärkten am Werk sind, dann überlegt man: Was kann die NADA beitragen?

Cepic: Wir haben 100 fallweise Beschäftigte: Kontrollore, Vortragende etc. Das System wurde zuletzt deutlich heruntergefahren. Deshalb haben wir diese Idee an das Sportministerium und in weiterer Folge an das Gesundheits- und Innenministerium herangetragen.