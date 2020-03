Kitzbühel-Trainer Franzen und die verkehrte Welt in Schweden

Stockholm – Als Charles Franzen vor einigen Tagen von Kitzbühel zurück in seine Heimatstadt Stockholm reiste, war es wie ein Flug in eine andere Welt. „Es ist ein riesiger Unterschied“, erzählt der Eishockey-Coach der Adler Kitzbühel und ist froh, daheim zu sein. Während in Tirol das Leben stillsteht, sei in Schweden davon noch wenig zu spüren. Das skandinavische Land weigert sich bisher, harte Maßnahmen zu ergreifen, um das Coronavirus einzudämmen. Geschäfte und Lokale sind regulär geöffnet.