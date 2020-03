Feuerwehr löschte Couch-Brand in Telfer Mehrparteienhaus

Telfs – Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Telfs forderte am Montagabend die Einsatzkräfte. Gegen 22 Uhr gerieten eine im Eingangsbereich abgestellte Couch und weitere Einrichtungsgegenstände aus unbekannter Ursache in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehr Telfs war rasch zur Stelle und konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen.