Gesundheitsschutz auf Tirols Baustellen

Um die Anzahl der gleichzeitig an einem Ort arbeitenden Beschäftigten möglichst gering zu halten, wurden weitere organisatorische Maßnahmen – wie etwa eine zeitliche Staffelung und eine Minimierungspflicht bei Transporten – festgelegt. Wenn der Mindestabstand von einem Meter im Freien unterschritten wird, müssen die Arbeiter einen Mund-Nasen-Schutz tragen und diese Ausrüstung auch bereitgestellt bekommen. Bei Tätigkeiten von mehreren Personen in geschlossenen Räumen ist die Verwendung von FPP1-Masken Pflicht. Arbeiten in beengten Verhältnissen sollten in der aktuellen Situation so gut wie möglich gemieden werden. Sollte dies nicht möglich sein, müssen die Akteure mit Masken der Klasse FPP2 ausgestattet werden.