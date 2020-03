Fake-Shops zu Corona und Abo-Fallen: Vorsicht vor Internet-Betrügern

Der Internet Ombudsmann ist eine staatlich anerkannte Schlichtungsstelle für Streitigkeiten rund um online abgeschlossene Verträge. Er bietet kostenlose Schlichtung und Beratung auch zu anderen internetbezogenen Themen (Urheberrecht, Datenschutzrecht, Recht am eigenen Bild, Persönlichkeitsrechte etc.) an.