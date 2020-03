Mann in Augsburg griff Passanten mit Machete und Axt an

Augsburg – Mit einer Machete und einer Axt hat ein Mann in Augsburg am Dienstag in aller Früh Passanten angegriffen und einen 28-Jährigen verletzt. Das Opfer bekam mit der Machete einen Schlag gegen den Kopf. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht.