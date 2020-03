ESC-Ersatz: Stefan Raab produziert "Free European Song Contest"

Wien, Unterföhring – Der ORF präsentierte bereits, dass er nach der coronabedingten Absage des heurigen Eurovision Song Contest (ESC) in Rotterdam eine alternative Show abhalten wird. Nun ist klar, dass auch TV-Altmeister Stefan Raab gemeinsam mit ProSieben an einem ESC-Ersatz arbeitet.

"Free European Song Contest" soll das Projekt heißen, das am 16. Mai – dem ursprünglichen ESC-Finaldatum – in Köln unter allen "aktuellen gesetzlichen Auflagen und (...) Vorgaben der Gesundheitsbehörden" angesetzt ist. Raab will die Show produzieren, wobei ProSieben zur Moderation noch keine Angabe machte. Details zum Vorhaben wollen die Organisatoren in Kürze präsentieren.

ORF füllt drei Abende mit ESC-Songs

Am 14., 16. und 18. April wird ESC-Veteran Andi Knoll ab 20.15 Uhr auf ORF 1 zu einer virtuellen Song-Contest-Challenge laden. Dabei soll eine Jury die Videos für heuer geplanten Songs reihen, wobei die Details erst in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Nach der dritten Sendung sollen dann drei Jurysiegervideos feststehen. Aus diesen kann dann das Publikum seinen Favoriten zum ESC-Videosieger 2020 krönen. Das ganze soll unter dem Namen "Mr. Song Contest proudly presents - Der 'kleine' Song Contest" ausgestrahlt werden.

Für 2021 muss neues Lied her

Mit "Alive" wollte österreichs Kandidat Vincent Bueno beim heurigen Songcontest an den Start gehen. "Alive" ist allerdings tot – zumindest als Song-Contest-Lied 2021. Bueno darf mit dem Lied wie alle Beiträge des heurigen Jahres 2021 nicht mehr antreten, wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) entschieden hatte. Fest steht allerdings, dass der 34-Jährige 2021 für Österreich ins Rennen gehen wird.

Ehemalige ESC-Kandidaten performen jeden Freitag auf YouTube

Unterdessen kümmert sich die European Broadcasting Union (EBU) um einstige Teilnehmer ihres großen Wettbewerbs: So wird es auf dem YouTube-Kanal von eurovision.tv nun jeden Freitag ein Konzert gegeben, in dem mehrere ehemalige ESC-Kandidaten ihre Musik performen, um so auch in Zeiten der virenbedingten Schließung der Venues ihre Fans zu erreichen.