Influenza-Welle in Österreich ist zu Ende

Wien – Eine Infektionskrankheit, vor der sich viele Österreicher durch die Impfung schützen hätten können, hat den Rückzug angetreten: die Influenza. "ENDE der Grippewelle!! Nur noch sporadische Nachweise von Influenzavirusinfektionen in Österreich", schrieb der DINÖ-Informationsdienst am Dienstag.

Auch in Europa gebe es weiterhin eine abnehmende Influenzavirusaktivität, stellten die Experten fest. In Wien wurden vergangene Woche beispielsweise laut einer Hochrechnung nur noch rund 5600 Neuerkrankungen an Influenza und grippalen Infekten registriert.