Auf ins neue Leben: Harry und Meghan legen heute alle royalen Pflichten ab

Von Silvia Kusidlo, dpa

London – Goodbye, Harry und Meghan! Der britische Prinz und seine Frau vollziehen endgültig den „Megxit“. Von April an verzichten sie auf die Anrede „Königliche Hoheit“ und nehmen keine offiziellen Aufgaben mehr für das Königshaus wahr. Bislang planten sie, mit ihrem kleinen Sohn Archie vor allem in Kanada zu leben. Ihr Rückzug findet unter erdenklich schlechten Umständen statt: die Corona-Pandemie, der Missbrauchsskandal um Prinz Andrew und die Folgen des Brexits – das Vereinigte Königreich hat schon deutlich bessere Zeiten gesehen.

Angeblich sollen Harry (35) und Meghan (38) jetzt von Kanada in Meghans Geburtsort Los Angeles umgezogen sein. Für die Gerüchte gab es am Wochenende keine offizielle Bestätigung. „Kein Kommentar“, sagte eine Sprecherin des Buckingham-Palastes der Deutschen Presse-Agentur.

Neues Zuhause in Los Angeles

Harry und Meghan bei ihrer Traumhochzeit am 19. Mai 2018. © APA/Reuters

Britischen Medien zufolge wollte das Paar mit dem Umzug vermeiden, sowohl in den USA als auch in Kanada Steuern zahlen zu müssen. „Dieser Umzug war schon einige Zeit geplant“, zitierte das Boulevardblatt Sun einen nicht näher genannten Royal-Experten und spricht von einem „Megxit 2“. Angesichts der Corona-Pandemie und drohender Grenzschließungen hätten Harry und die ehemalige US-Schauspielerin ihren Plan bereits umgesetzt, heißt es. Sie haben laut Sun ein neues Zuhause in der Nähe von Hollywood gefunden. Auch ein US-Magazin hatte, ohne klare Quelle, vom Umzug berichtet. Ob es stimmt?

Der britischen Royal-Reporterin Rebecca English von der Daily Mail zufolge hat sich das Paar, auch wegen der Coronavirus-Pandemie, in eine abgeschlossene Wohnsiedlung zurückgezogen. US-Präsident Donald Trump sendete per Twitter eine eigene Botschaft an die junge Familie: „Nun haben sie Kanada in Richtung USA verlassen, allerdings werden die USA nicht für ihren Sicherheitsschutz zahlen. Sie müssen zahlen!“

Abschied von „Sussex Royal“

Bereits im Jänner kündigten die beiden an, sich von ihren royalen Aufgaben teilweise zurückzuziehen und „finanziell unabhängig“ werden zu wollen. Später einigten sich Harry und Meghan mit dem Königshaus dann aber auf einen klaren Bruch. Auch die Marke „Sussex Royal“, die sie seit ihrer Hochzeit verwendet haben, soll verschwinden – das dürfte ihnen einen besonders heftigen Schlag versetzt haben, denn die berühmte Marke hätte ihnen stattliche Einnahmen garantiert.

Auch ihr Instagram Account war nach der Marke benannt. Dort bedankten sich Meghan und Harry bei ihren 11,3 Millionen Followern. „Auch wenn ihr uns hier (auf dem Account) nicht mehr seht, so geht die Arbeit doch weiter", schrieben der Herzog und die Herzogin von Sussex. Die beiden wollen sich weiter in Bereichen einsetzen, die ihnen besonders am Herzen liegen – beispielsweise für die Invictus Games für Kriegsversehrte und für die Gleichberechtigung von Frauen.

Neuer Job als Synchronsprecherin

Spekuliert wird, dass es Meghan in die Filmbranche zurücktreiben könnte. Immerhin spielte sie jahrelang eine Rolle als Rechtsanwaltsgehilfin in der US-amerikanischen Serie „Suits“ und soll es damit zur Multimillionärin gebracht haben. Zumindest ist sie jetzt Synchronsprecherin im Disney-Dokumentarfilm „Elephant“, der am kommenden Freitag (3. April) auf dem Streaming-Kanal Disney+ veröffentlicht wird. Doch der Job ist nur für einen guten Zweck. Ihr Honorar geht an eine Organisation zum Schutz von Elefanten.

Noch ein Gerücht geht herum: Sie wollen angeblich mit Vorträgen Geld verdienen. Meghan gilt als bestens vernetzt in Nordamerika – in der Filmbranche und Politikerkreisen. Harry hat ebenfalls gute internationale Beziehungen. Das könnte ihnen so manchen Weg ebnen.

„Sie sind so beschäftigt wie sie immer waren“, zitierte die Nachrichtenagentur PA eine nicht näher genannte Quelle aus dem Umfeld der beiden. Sie sollen bereits die Grundlage für eine weltweite Organisation gelegt haben, die nicht profitorientiert ist und in Nordamerika ihren Sitz hat. Details dazu gibt es aber noch nicht.

Prinz Charles unterstützt laut Medien Harry zunächst weiter

Das selbst verdiente Geld muss in jedem Fall für den aufwendigen Lebensstil des Paares reichen. Schicke Garderoben, regelmäßige Flüge ins Vereinigte Königreich, ein schöner Wohnsitz – das kostet. Kanadas Regierung hat vorsichtshalber schon mal klar gestellt, dass sie nicht für den Schutz der Familie finanziell aufkommen wird. Dafür will das Paar nach Angaben ihrer Sprecherin selbst aufkommen.

Söhnchen Archie wird am 6. Mai ein Jahr alt. © imago

Nach Schätzungen der Zeitung Daily Mail vom Dienstag könnten sich die Kosten allein dafür auf vier Millionen Pfund (etwa 4,5 Millionen Euro) pro Jahr belaufen. Zudem soll Harrys Vater und Thronfolger Prinz Charles (71) die beiden Medienberichten zufolge noch ein Jahr mit Geld aus seinem Privatvermögen unterstützen.

Royale Sorgen der Queen

Noch Anfang März waren die beiden auf einer Art Abschiedstournee in London. Die britischen Medien überschlugen sich mit Lobeshymnen über die stilsichere Garderobe und das selbstbewusste Auftreten der Ex-Schauspielerin – hollywoodreif, meinten viele Beobachter. Experten für Körpermimik glaubten hingegen, beim sensiblen Harry so manche Verlegenheitsgeste zu entdecken. Harrys Großmutter, die Queen, will in einem Jahr prüfen lassen, ob alles in geordneten Bahnen verläuft.

Öffentliche Auftritte wie diese gehören nun der Vergangenheit an. © JOHN STILLWELL

Nicht nur die Sorgen um ihren Enkel Harry und dessen kleine Familie belasten die 93-Jährige. Auch die Verwicklung ihres zweiten Sohns Andrew (60) in den Missbrauchsskandal um den verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein und die Coronavirus-Pandemie machen ihr zu schaffen. Ihr ältester Sohn Charles (71) steckte sich bereits mit dem Erreger an. Seit Harrys und Meghans letztem Auftritt am Commonwealth-Tag vor etwa drei Wochen in London hat sich viel durch die Pandemie geändert. Die Straßen sind wie leer gefegt.