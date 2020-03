Der Zufall entscheidet: Stichprobentest startet am Mittwoch

Wien – Bei der geplanten Stichprobenuntersuchung von 2000 Österreichern auf eine Infektion mit dem Coronavirus regiert der Zufall. Auch wenn die Bereitschaft zur Teilnahme groß ist und sich beim federführenden Sozialforschungsinstitut SORA schon Dutzende Freiwillige gemeldet haben, "müssen wir uns streng an die Zufallsauswahl halten, damit wir nicht verzerren", sagte Florian Oberhuber von SORA.

Durchgeführt wird die Studie im Auftrag des Wissenschaftsministeriums von SORA, das die Auswahl der Stichprobe sowie die Auswertung vornimmt. Das Sozialforschungsinstitut arbeitet dafür unter anderem mit dem Roten Kreuz und der Medizinischen Universität Wien zusammen. Die Regierung sagte am Montag, Ergebnisse würden am kommenden Montag vorliegen. SORA sprach von Ergebnissen "voraussichtlich Mitte kommender Woche". Derzeit sei noch unklar, wie lange es dauert, bis alle Tests ausgewertet sind.

Üblicherweise verwendet das Sozialforschungsinstitut für Umfragen eine Stichprobengröße von 1000 Teilnehmern, für die Coronavirus-Testungen sei man auf 2000 Teilnehmer gegangen. "Noch wichtiger als die Größe der Stichprobe ist aber, dass es wirklich eine sorgfältige Zufallsauswahl ist und wir keine systematischen Verzerrungen drinnen haben", so Oberhuber.

Es handelt sich also nicht um eine Quotenstichprobe, die etwa zur Hälfte aus Männern und Frauen bestehen oder bestimmte Altersvorgaben machen würde. "Es ist tatsächlich eine zufällige Auswahl aus öffentlichen Telefonverzeichnissen – der Zufall ist das Grundprinzip", sagte der Experte. Eine Vorgabe gibt es allerdings: Die Zahl der Studienteilnehmer pro Bundesland entspricht genau dem Verhältnis der jeweiligen Landesbevölkerung zur Gesamtbevölkerung.

Per Zufall werden Haushalte ausgewählt und vorab telefonisch verständigt. Pro Haushalt wird aber nur eine Person getestet, unabhängig davon, ob diese schon einmal getestet wurde oder Symptome zeigt. Die Regel dabei ist, dass jene Person zum Zug kommt, die als nächstes Geburtstag hat, das sei ein "verbreitetes Verfahren". Außerdem ist die Teilnahme freiwillig, so Oberhuber.

Als Ergebnis der Studie gebe es "zwei sehr wesentliche Kennzahlen", sagte Oberhuber. Das eine sei die Prävalenz, also der Anteil der Infizierten an der österreichischen Bevölkerung im Testzeitraum. Derzeit werde vermutet, dass dieser Anteil zwischen 0,3 und zwei Prozent liegt. Nach den Stichprobentests werde man diesen Anteil besser kennen. Dadurch könne man auch die Dunkelziffer besser abschätzen, also wie viele eine Infektion gar nicht bemerken, weil sie sich nicht krank fühlen.