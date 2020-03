Mundschutz im Supermarkt: So trägt man MNS-Masken richtig

Wien – Für die Österreicher beginnt am Mittwoch wohl ein neues Zeitalter: Nach dem Beschluss der Bundesregierung, Schutzmasken großflächig zu verteilen und verpflichtend einzusetzen, geht es auch um die richtige Handhabung. Die Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) müssen nicht nur sorgfältig aufgesetzt, sondern auch in bestimmter Weise abgenommen werden. Zwischenzeitliches Herunterschieben ist kontraproduktiv.

"Es sind schon Gefahren dabei, deren man sich nicht bewusst ist, wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat", erklärte Birgit Willinger am Dienstag im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. Die Leiterin der Abteilung für klinische Mikrobiologie am AKH hat zum Beispiel schon in den vergangenen Tagen beobachtet, wie Leute die Masken zwischendurch wie eine Halskrause tragen. "Dadurch kann es auch nach innen kontaminiert werden."