Racing Point wird ab der Saison 2021 zum Werksteam von Aston Martin

Silverstone - Der Formel-1-Rennstall Racing Point wird erwartungsgemäß in der kommenden Saison zum Werksteam des Autobauers Aston Martin. Treibende Kraft für die Investitionen ist der kanadische Unternehmer Lawrence Stroll, dessen 21-jähriger Sohn Lance derzeit Stammfahrer bei Racing Point ist.

"Unsere Investitionsstrategie sieht die Formel 1 als eine zentrale Säule der globalen Marketingstrategie", sagte Geschäftsmann Stroll am Mittwoch. Er hatte zuvor eine erhebliche Summe in den Aston-Martin-Konzern gepumpt.

Der 60-jährige Milliardär wird in Kürze auch Vorstandschef beim Luxusautohersteller, der dann in der Königsklasse des Motorsports auch die Spitzenteams Mercedes, Ferrari und Red Bull angreifen will. Aston Martin ist derzeit auch noch Namenssponsor des Red-Bull-Rennstalls. Die Motoren erhält das österreichisch-britische Team aber von Honda. Racing Point bekommt seine Triebwerke bisher von Mercedes.