Gebärdensprache dolmetschen: Studienstart wohl im Oktober

Innsbruck – Im Oktober 2020 soll an der fh gesundheit in Innsbruck erstmalig der FH-Bachelor-Studiengang Gebärdensprachdolmetschen starten, insofern es eine Akkreditierung durch die zuständige Qualitätssicherungsbehörde AQ Austria in Wien gibt. Verläuft alles nach Plan, nehmen in Innsbruck erstmalig 25 Studierende ihr Studium in Gebärdensprachdolmetschen auf. Die fh gesundheit ist nun der positiven Akkreditierung einen wesentlichen Schritt näher gerückt, denn der sogenannte „Vor-Ort-Besuch“ der Gutachter brachte ein gutes Ergebnis. Eine Bewerbung für das neue Bachelor-Studium ist bis 30. April möglich.