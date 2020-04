Nothilfefonds: Gelder sollen ab Mitte April fließen

Wien – Die Regierung will am Freitag Details zum 15 Milliarden Euro schweren Nothilfefonds vorstellen. Anträge seien ab Mitte nächster Woche möglich, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Die ersten Gelder dürften in der Woche darauf, also Mitte April, fließen. Am Freitag soll in der Nationalratsitzung auch die gesetzliche Grundlage für den Fördertopf geschaffen werden.