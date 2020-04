Alles neu beim Einkauf: Mundschutz als noch oft ungewohnter Begleiter

Von Gerald Mackinger, APA

Wien – Generationen von Handelsstrategen und Centermanagern haben versucht, ihren Kunden ein Einkaufserlebnis zu bieten oder zumindest zu versprechen. Der Coronavirus hat das Versprechen nun eingelöst. Dank nunmehriger Maskenpflicht gerät auch ein simpler Supermarktbesuch zum spannenden Parcours. Die erste Hürde wartet dabei schon am Eingang.

„Guten Tag, darf ich Ihnen einen Mundschutz geben?" – Mit diesen Worten wurde man am Mittwoch etwa in einem Döblinger Shoppingcenter vor dem großen Supermarkt einer heimischen Handelskette empfangen. Als Empfehlung war die Frage nicht unbedingt zu verstehen. Denn wer keine eigene Schutzvorrichtung mitbringt, ist auf die Gabe angewiesen.

📽️ Video | Gelassenheit bei Kunden

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Pro Einkauf eine Maske – und weitere Hinweise

Während noch vor nicht allzu langer Zeit (asiatische) Touristinnen und Touristen am Flughafen streng beamtshandelt wurden, wenn sie Mund und Nase bedeckt hatten, ist die Maske nun auch im Geschäft in Döbling obligatorisch. Ohne muss man draußen bleiben. Damit niemand durchschlüpft, wachen Securitymitarbeiter – natürlich mit Mundschutz – über das Geschehen.

Dankenswerterweise wird die Maßnahme beim Eingang auch mittels Aushängen erklärt. Und es wird gebeten, von „Maskenhamsterei" Abstand zu nehmen, da die Utensilien derzeit am Weltmarkt schwer zu beschaffen sind, wie es heißt. Das Unternehmen stelle, so betont man, pro Einkauf eine Maske gratis zur Verfügung.

Wer Hilfe benötigte, dem wurde das Anbringen der Masken geduldig erklärt. © BARBARA GINDL

„Noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber sinnvoll." So lautete die Kernaussage von Kunden des Interspar im Europark in Salzburg auf die Frage der APA, wie sie mit dem Tragen von Masken zurechtkommen und ob sie diese Maßnahme der Regierung aufgrund der Corona-Krise als notwendig erachten.

Wer sich danach einen Einkaufswagen holt, kann dies relativ beruhigt tun. Denn eine Mitarbeiterin reinigt den Griff, bevor man das Gefährt bekommt. Auch ein Spender für Desinfektionsmittel, an dem Kunden sich selbst bedienen können, wurde montiert. Betritt man den Verkaufsraum, folgen die nächsten Hinweise. Man möge doch mindestens einen Meter Abstand halten und nach Möglichkeit bargeldlos bezahlen.

📽️ Video | Reaktionen auf Mundschutzpflicht im Supermarkt

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Im richtigen Umgang noch ungeübt

Markierungen in Sachen Abstand sind im gesamten Geschäft verteilt – wobei vor allem vor den Feinkosttheken oder an den Kassen an das Gebot erinnert wird. Die Waren wird an den Bedienungstheken übrigens nicht mehr direkt übergeben, sondern hingelegt. Auch dies soll die Gefahr minimieren, dass sich Besucher und Mitarbeiter zu nahe kommen.

Auch bei der Feinkost wird Abstand gehalten. © HELMUT FOHRINGER

Was im Supermarkt ebenfalls rasch auffällt: Viele sind im Umgang mit dem Mund- und Nasenschutz ungeübt. Häufig sieht man Menschen, die mit den Händen das ungewohnte Teil, das doch erstaunlich leicht verrutscht, zurechtzupfen. Personen, die sich mittels Schal oder Tuch bedecken, tun sich, so war zu bemerken, deutlich leichter.

Eine spezielle Herausforderung ist die Papierbarriere für Brillenträger. Da der Atem nun nach oben steigt, beschlagen die Gläser. So mancher der Sicht beraubte Kunde wandte sich darum hilfesuchend an brillentragendes Personal. Das wusste tatsächlich Abhilfe: Die Sehbehelfe sollen nach Möglichkeit über den oberen Rand der Maske positioniert werden, damit diese ans Gesicht gedrückt wird.

📽️ Video | Anleitung: So trägt man MNS-Masken richtig

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Hoher Kundenanstieg am Dienstag

Drei junge Männer, die sich Getränkedosen kauften, zeigten sich etwas irritiert, weil nur einer von ihnen eine Maske in die Hand gedrückt bekam. „Es hat geheißen wir seien eine Gruppe. Die anderen zwei haben keine Maske bekommen. Das ist doch Blödsinn", wunderte sich ein 28-jähriger Salzburger. „Die Masken sind ein Schutz. Noch besser wäre es, wenn auch Desinfektionsmittel im Markt aufgestellt werden." Einem Pensionisten störte die warme Atemluft in der Maske, „auch das Sprechen ist unangenehm."

Abschreckend dürfte das Verteilen der Masken am Mittwoch für die Einkäufer nicht gewesen sein, auch wenn es am Vormittag relativ ruhig war. Niemand musste sich vor dem Ausgabe-Pult anstellen. „Wir haben uns gedacht, es gibt mehr Ansturm. Die Frequenz war normal für einen Mittwoch", sagte Spar-Sprecherin Nicole Berkmann im Salzburger Europark. Im Gegensatz zu Dienstagnachmittag, nachdem die Schutzmaskenpflicht in Supermärkten bekannt geworden war. Da habe sich ein deutlicher Kundenanstieg in ganz Österreich bemerkbar gemacht. "Die Frequenz war etwa so stark wie an einem Samstag." Viele wollten offenbar noch ohne Masken einkaufen. "Es waren aber keine Hamsterkäufe."

In den Regalen Mangelware

Während der Schutz ab spätestens 6. April in jedem größeren Supermarkt bzw. in Drogerien überall zu tragen ist, wird bekanntlich bereits ventiliert, die Mundschutzpflicht weiter auszudehnen. Mundschutz zu kaufen ist derzeit aber schier unmöglich. Entsprechende Fragen im Supermarkt werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einem müden Lächeln (also vermutlich, man sieht es wegen der Maske natürlich nicht) quittiert. Immerhin quellen die Klopapier-Regale wieder mit frisch angelieferter Ware über.

Einen Stock höher wird das Problem in der Filiale einer Drogeriekette quasi virulent. Dort wird mittels Aushang versichert, dass man die Maßnahme der Bundesregierung unterstütze, Masken aber frühestens ab nächster Woche flächendeckend in Österreich verfügbar sein werden. Eine Ausgabe an Kunden ist vorerst noch nicht möglich. Gleichzeitig wird um Selbsthilfe ersucht: „Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit Schals oder Tücher, um Mund und Nase zu bedecken."