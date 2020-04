Mordversuch in Innsbruck: 22-Jährige bestreitet Tötungsabsicht

Innsbruck – Nach dem Mordversuch am Mittwochabend in einer Innsbrucker Wohnung hat die Polizei inzwischen die Tatverdächtige einvernommen. Wie die Exekutive am Donnerstagabend in einer Aussendung mitteilte, gestand die 22-Jährige die Tat, wollte diese allerdings abschwächen. Sie habe den 57-jährigen Mann nur ernsthaft verletzten wollen, gab die Frau demnach zu Protokoll. Als Motiv gab die 22-Jährige an, dass sich der Mann nicht an die getroffene Abmachung, wonach sie bei ihm übernachten könne, gehalten habe.

Der Mann und die Frau (beide Österreicher) waren am Mittwoch gegen 20 Uhr aneinander geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung ging die 22-Jährige in die Küche, holte ein Messer und stach auf den Oberkörper des Mannes ein. Anschließend wählte sie den Notruf und gab an, eine männliche Person mit einem Messer am Hals verletzt zu haben. Die 22-Jährige wurde festgenommen.

Verdächtige in JA eingeliefert

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen die Frau eingeleitet. Die Verdächtige wurde am Donnerstagnachmittag in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Das Opfer, das durch die Tat schwere Verletzungen erlitt, befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung in der Klinik Innsbruck, ist jedoch stabil und schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Bei einer ersten Befragung bestätige der 57-Jährige grundsätzlich die Angaben der Beschuldigten. (TT.com)