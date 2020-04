Mordversuch in Innsbruck: 22-Jährige stach mit Messer auf Mann ein

Innsbruck – Zu einer blutigen Auseinandersetzung kam es am Mittwochabend in einer Innsbrucker Wohnung. Ein 57-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau (beide Österreicher) gerieten gegen 20 Uhr aneinander. Im Zuge der Auseinandersetzung ging die 22-Jährige in die Küche, holte ein Messer und stach in der Folge auf den Oberkörper des Mannes ein.