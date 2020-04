Crankworx fliegt erst im Herbst auf Innsbruck ab

Innsbruck – „Wir haben die Situation zusammen mit unseren Kollegen in Österreich genau beobachtet", erklärt Crankworx General Manager Darren Kinnaird. „Wir sind zum Entschluss gekommen, dass die beste Vorgehensweise in dieser Ausnahmesituation darin besteht, alternative Vorkehrungen für Crankworx Innsbruck zu treffen."

Auch OK-Chef Georg Spazier fiel die Entscheidung nicht leicht: „Nach drei so erfolgreichen Jahren wollten wir alle am Event Beteiligten auch heuer nicht enttäuschen. Aus diesem Grund haben wir uns für die Verschiebung in den Herbst entschieden.“