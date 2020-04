Österreicher empfinden Beschränkungen zunehmend mühsam

Auf dem nun veränderten Alltagsprogramm stehen Ausmisten, Putzen, (gemeinsam) Kochen und Internet surfen weit vorne. Verstärktes Ausmisten und Aufräumen gaben 49 Prozent auf die Frage „was machen sie derzeit möglicherweise mehr / häufiger als vor Corona?" an.

Die Mehrheit der Österreich ist „Market" zufolge ziemlich unverändert der Meinung, dass Österreich wir in unserem Land das Coronavirus alles in allem unter Kontrolle hat. Diese Zuversicht finde Niederschlag in der unverändert positiven Bewertung des Corona-Managements durch die Regierung. Allerdings ist die Zustimmung zu den Maßnahmen der Landeshauptleute ist gesunken. Noch vor zwei Wochen bewerteten 38 Prozent der Bevölkerung die Landeshauptleute mit sehr gut für ihr Corona-Management. Nun sind es nur noch 29 Prozent.