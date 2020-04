Wege aus der Corona-Krise für die Tiroler Baubranche

Um diese künftigen Lücken zu überbrücken, ist das Kurzarbeitsmodell eine gute Lösung. Rieder fordert für die Baubranche aber ausdrücklich eine gesonderte Handhabe: „Wir brauchen bei der Kurzarbeit eine Hyperflexibilität, da wir das System nicht ausnutzen, sondern es sinnvoll einsetzen möchten. Exakte monatliche Abrechnungen im Nachhinein sind für Bauunternehmer selbstverständlich, jedoch können sie unmöglich jetzt schon vorhersagen, was in sechs bis acht Wochen sein wird. Ein hyperflexibles Modell ist zwangsläufig erforderlich, um die Unberechenbarkeit der Planung abzufedern.“

Damit die Baubranche auch weiterhin leistungsfähig bleibt und diverse Ungewissheiten in den Griff bekommt, appelliert Rieder an die Öffentliche Hand: „Um die Wirtschaft in Gang zu halten, ist es essenziell, dass Landesbaustellen weiterlaufen, geplante Projekte verstärkt vergeben sowie Behörderverfahren dringend abgehalten werden. Gravierende Auswirkungen auf die Raumordnung, da alle noch laufenden Verfahren nach der Quarantäne erneut durchzuführen sind, können wir nicht hinnehmen. In Zeiten der Digitalisierung gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um auch ohne persönliche Anwesenheit erfolgreich Prozesse abzuwickeln.“