Noch lässt es sich für Hinterseer am Elbstrand relativ gut leben

Von Wolfgang Müller

Innsbruck – 23 Spiele im Einsatz, neun Tore, vier gelbe Karten, Rang drei (Relegationsplatz) mit dem deutschen Traditionsklub Hamburger SV in der Tabelle der zweiten deutschen Bundesliga – Zahlen, die für Lukas Hinterseer sprechen. Doch in Zeiten wie diesen steht der Fußball auch in der Hansestadt still und im Hintergrund. Im „Home-Office“ spult der 29-Jährige sein Trainingsprogramm ab. „Langweilig wird mir nicht. Vom Umfang her mach’ ich mehr, als wenn wir im Meisterschaftsrhythmus wären. Das ist auch gut so, denn wenn es irgendwann wieder losgeht, muss man gerüstet sein.“ Für das TT-Foto standen die beiden Hunde Louie und Lila Spalier, Gattin Vici drückte ab.

Dass der HSV auch bei Corona-bedingtem Geschäftsstillstand für Schlagzeilen sorgt – Vorstandschef Bernd Hoffmann wurde auf Betreiben von Investor Klaus-Michel Kühne entlassen – erfuhr Hinterseer auch nur aus den Medien, mit Trainer Dieter Hecking steht er in ständigem Kontakt. Ebenso mit der Familie in Kitzbühel: „Zum Glück sind alle gesund.“ Dass in Tirol die Pandemie-Maßnahmen wesentlich härter sind als – noch – in Norddeutschland, sieht der ehemalige Wacker-Kapitän realistisch: „Es geht um die Gesundheit und es sollten sich alle daran halten.“

Er selbst sieht sich in Zeiten, die vom leidigen Virus bestimmt werden, durchaus als privilegiert: „Wir leben etwas außerhalb von Hamburg in der Nähe des Elbstrandes. Zurzeit gibt es nur eine Kontaktsperre. Also gibt es für mich nicht viel Grund zum Jammern, zumal mir sehr wohl bewusst ist, dass es sehr viele Menschen gibt, denen es richtig schlecht geht und die auch mit existenziellen Problemen zu kämpfen haben.“ Diese plagen den 29-Jährigen nicht: „Mein Vertrag in Hamburg läuft bis Sommer 2021. Was in Zukunft auf uns zukommt, weiß ohnehin keiner so genau. Irgendwann muss sich die Lage ja wieder einpendeln.“

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung ab sofort bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen Jetzt lesen Ich bin bereits Abonnent

Wer bei seinem Ex-Klub FC Wacker als „Förderer“ auftritt, das pfiffen die Spatzen noch nicht von den Bäumen am Ufer von Alster und Elbe. „Eine gut situierte Kaufmannsfamilie ist als Eingrenzung zu vage. Schließlich zählt Hamburg zu den reichsten Städten der Welt“, weiß Hinterseer, wovon er spricht. 42.000 Menschen in der Hansestadt verfügen über ein Millionenvermögen ...