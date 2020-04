Tiroler Kulturszene in der Krise: Livestreams lösen das Problem nicht

Die freischaffenden Pianistin Rita Goller beispielsweise hat derzeit kein Einkommen. Das vorzeitige Wintersaisonende in Tirol kam für sie überraschend. „Ein Schock“ sei es gewesen, sagte Goller im Gespräch mit der APA. Nicht zuletzt deshalb, weil für sie im März und April viele relativ gut bezahlte Hotel-Gigs angestanden wären. „Auch Gagen aus in diesem Jahr bereits gespielten Hotel-Konzerten sind noch ausständig“, berichtete sie.

Vergleichbar stellt sich die Situation beim Musiker Herbert Pixner dar. „Mir sind natürlich Konzerte weggebrochen, beispielsweise beim Jazzfest Wien oder bei den Wiener Festwochen“, hielt Pixner fest. Im Moment könne man zwar Tickets für Pixner-Konzerte im August kaufen – das würden derzeit aber nur wenige machen. „Alle sind vorsichtig, weil man nicht weiß, wie und ob die Konzerte stattfinden können", hält der aus Südtiroler stammende Wahlnordtiroler fest. Auch Studioaufnahmen seien derzeit unmöglich, meinte Pixner, der auch Chef eines Plattenlabels in Innsbruck ist. Wegen der Ungewissheit in Bezug auf die kommende Tournee und der Labelsituation habe er sechs seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen.