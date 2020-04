"Siehst du die Nebelgranaten?": Koschuh kontert Moretti

Innsbruck – Nachdem sich am Mittwoch Tobias Moretti via Facebook zur Kritik an Tirol im Umgang mit dem Coronavirus zu Wort gemeldet hat, kontert am Donnerstag der Kabarettist Markus Koschuh mit einer "Replik auf Tobias Morettis Kritik an der Kritik an Tirol und Corona".

An Kindergartenzeit erinnere Morettis Argumenation

Tobias Moretti hatte versucht, das Image Tirols zu retten, indem er die Kritik an Tirol kritisierte. Er forderte in seinem Video "Solidarität" anstelle von "Klagen", die aus dem Ausland nach Tirol flattern würden. Mehr dazu: Tobias Moretti zu Corona: "Was in diesen Tagen passiert, ist ein Irrsinn."

Nun konterte der Kabarettist Koschuh und wandte sich auf YouTube öffentlich an den Schauspieler: "Wäre ich im Krisenstab der ÖVP-Öffentlichkeitsarbeit, ich hätte genau dich angerufen, genau das zu sagen, was du in dem Facebook-Statement gesagt hast." Der Zeitpunkt der plötzlichen Facebookpräsenz sei "umso verwunderlicher, umso durchschaubarer", so Koschuh und hebt die Kritik auf eine Metaebene: "Du forderst Solidarität und noch einmal Solidarität ein, und kritisierst die Kritiker einer zutiefst kritisierenswürdigen Lobby in Politik und Wirtschaft."

📽 Video | "Replik auf Tobias Morettis Kritik an der Kritik an Tirol und Corona"

Moretti solle erklären, warum die Wintersaison nicht gleich nach dem Saisonende in Südtirol beendet wurde. Warum nach wie vor von einer Ansteckung von 14 Tirol-Urlaubern aus Island im Flugzeug geredet werde oder warum Touristen "auf eine ominöse Eigenverantwortung" hin die Quarantänezone verlassen konnten, obwohl ihre Heimreise erst am nächsten Tag stattfand. "Hörst du die Nebelgranaten nicht, oder willst du sie nicht hören?", fragt Koschuh.

"Werd' ein bissl kritischer"

Weiters erinnere Morettis Argumentation, dass Schweden lax im Umgang mit dem Coronavirus sei Koschuh an seine Kindergartenzeit, "wo es auch immer die anderen waren, die noch viel Schlimmeres angestellt haben." Die von Moretti geforderte Solidarität würde in Tirol angesichts der vielen privaten Initiativen längst gelebt. TT.com hat solche Initiativen landauf landab gesammelt: Von Kitzbühel bis Reutte: So helfen sich Tiroler in Corona-Zeiten.