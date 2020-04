Polizei fand in Innsbrucker Wohnung Cannabis und Kokain

Innsbruck – Eigentlich wollten Innsbrucker Polizeibeamte am Mittwowch in einer Innsbrucker Wohnung nur eine Kontrolle nach dem Epidemie-Gesetz durchführen. Doch im Zuge der Amtshandlung stellten die Beamten fest, dass es aus der Wohnung stark nach Cannabis roch. Bei der freiwilligen Nachschau in der Wohnung fanden sie nicht nur eine geringe Mengen an Cannabiskraut, sondern auch Kokain.