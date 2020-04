Landwirtschaftskammer will Erntehelfer einfliegen lassen

Innsbruck – Die Landwirtschaft muss sich – trotz Coronakrise – auf die bevorstehende Erntesaison vorbereiten. In den nächsten zehn bis 14 Tagen beginnt etwa die für Tirol so wichtige Radieschenernte. Tirols Landwirtschaftskammerpräsident Abg. Josef Hechenberger und Agrarlandesrat LHStv. Josef Geisler (beide ÖVP) hofften darauf, dass Erntehelfer aus Rumänien und der Ukraine eingeflogen werden können.

Es gebe ein "Ansinnen" dafür, jene rund 250 "Schlüsselarbeitskräfte" zum Arbeiten ins Land zu bringen. Man brauche diese "Profis", die sowohl am Feld als auch in der Verarbeitung tätig sind, um den Handel mit heimischen Lebensmitteln zu bedienen, sagte Geisler bei einer Videopressekonferenz am Donnerstag. Normalerweise würden für die Ernte von Obst und Gemüse in Tirol rund 800 Erntehelfer eingesetzt.

Schwierigkeiten habe die Tiroler Landwirtschaft im Vieh- und Fleischbereich, da ein Überangebot am Markt herrsche. Rund 60 Prozent des Rindfleisches werde etwa außer Haus gegessen, die jetzt komplett wegbrechen. Hechenberger appellierte an den Handel, sich hier solidarisch zu verhalten und die Preise nicht zu drücken. Auch die in den letzten Jahren forcierte Verflechtung von Landwirtschaft und Tourismus mache der Landwirtschaft zu schaffen. Rund 2000 Bauernhöfe bieten in Tirol "Urlaub am Bauernhof", der jedoch nun vorerst nicht mehr stattfinden kann.