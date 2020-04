Polizei strafte Paragleiter am Arlberg: Männer wussten von Sportverbot

St. Anton am Arlberg – Der Tiroler Polizei sind bei Coronavirus-Kontrollen zwei Paragleiter ins Netz gegangen. Sie starteten am Donnerstagnachmittag ausgerechnet in den Coronavirus-Hotspots St. Anton am Arlberg und St. Christoph am Arlberg. Die Polizisten brachten die Männer im Alter von 33 und 35 Jahren wegen einer Übertretung nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz zur Anzeige, teilte die Landespolizeidirektion Tirol mit.