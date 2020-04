Wer war „Patient Null“? Rund um Ischgl drehte sich gestern alles im Kreis

Von Peter Nindler

Innsbruck - Donnerstagabend musste man unwillkürlich das Buch von hinten lesen: Zu viel war passiert rund um den Corona-Infektionsherd in Ischgl. Das bleibt er nach wie vor. Weil sich dort in den Après-Ski-Bars und in diversen Lokalen wohl bis zu 2000 in- und ausländische Skifahrer angesteckt haben dürften. Das sagte der Leiter des Bereichs Humanmedizin der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit), Franz Allerberger, bei einer Pressekonferenz.

"Kitzloch"-Barkeeper nicht „Patient Null“

Zugleich weist die AGES darauf hin, dass der Barkeeper vom "Kitzloch" am 7. März der erste laborbestätigte Fall in Ischgl war und demnach erst zu diesem Zeitpunkt den Behörden bekannt wurde. So weit, so gut. Dass er damit auch die Primärquelle ("Patient 0") für die Verbreitung des Virus gewesen sein soll, dieser Ansicht ist Franz Allerberger allerdings nicht.

Aus der Rückverfolgung der rund um das "Kitzloch" getesteten Kontaktpersonen hätte sich nämlich gezeigt, dass schon früher Personen infiziert gewesen sein mussten. Nur das habe keiner gewusst, erst bei den Untersuchungen sei man draufgekommen. Die Krankheitsverläufe waren mild.

Schweizer Kellnerin rückte in den Mittelpunkt

Doch der Hinweis auf eine Schweizer Kellnerin stellte sich am Nachmittag als nicht richtig heraus. Bei der AGES wurde als Datum für das Auftreten der ersten Anzeichen einer Krankheit der 5. Februar vermerkt. Laut Tiroler Behörden begannen ihre Symptome jedoch erst am 5. März. Das Land forderte umgehend Aufklärung. Schlussendlich stellte sich heraus, dass bei den nachträglichen Erhebungsbögen versehentlich anstatt März Februar eingetragen wurde.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung ab sofort bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen Jetzt lesen Ich bin bereits Abonnent

Am Abend nannte die AGES dann eine einheimische Kellnerin, die bereits am 8. Februar erstmals über Erkältungssymptome geklagt habe. Im Zusammenhang mit den "Kitzloch"-Testungen stellte man bei ihr am 9. März eine Corona-Infektion fest. Doch auch daran gibt es Zweifel, das Land hält das für reine Mutmaßungen. Denn bei der Befragung durch die Behörden gab die Frau an, dass sie seit rund einem Monat Erkältungssymptome habe und einen Druck auf der Brust spüre.

Wegen der langen Dauer wurde eine Blutprobe für eine Antikörperbestimmung in Auftrag gegeben und der AGES geschickt. Bis gestern lag dazu noch kein Ergebnis in Tirol vor. Offenbar ist die Probe derzeit bei der AGES nicht auffindbar.

Im Land war man am Donnerstag dementsprechend sauer, weil durch das Hin und Her viel Verwirrung entstanden ist. Geändert hat sich an der Situation aber nichts. Nach wie vor steht die Frage im Raum, ob in Ischgl und in den anderen Hochburgen im Paznaun und in St. Anton nicht zu spät reagiert wurde. Bekanntlich ermittelt deshalb auch die Staatsanwaltschaft.

📽 Video | Gesundheitsminister Anschober zu Corona-Krise und Zahlenchaos

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Justiz ermittelt unaufgeregt

Der Sprecher der Anklagebehörde, Hansjörg Mayr, erklärte am Donnerstag, dass die Staatsanwaltschaft Innsbruck sachlich, objektiv und unaufgeregt wegen des Verdachts der Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten ermittle. Das gelte sowohl für die Anzeige, dass bereits Ende Februar eine Mitarbeiterin eines Gastronomiebetriebes in Ischgl positiv getestet und es unterlassen worden sei, diesen Fall und die weiteren Mitarbeiter dieses Betriebes als Verdachtsfälle der Gesundheitsbehörde zu melden.