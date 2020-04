Corona-Krise führt zu historischem Vertrauen in Regierung

Derzeit am prominentesten in der Öffentlichkeit vertreten sind Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Alle konnten enorm an Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen.

© HELMUT FOHRINGER