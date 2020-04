Wettschulden sind Ehrenschulden: Norris rasierte sich die Haare ab

Mit einem Countdown in den sozialen Netzwerken hatte der Rennfahrer scherzhaft mit witzigen Videos auf die bevorstehende Rasur hingewiesen. Mit neuer Frisur dankte Norris dann allen Spendern und äußerte die Hoffnung, bald wieder auf die Rennstrecke zu dürfen. „Wir haben so hart über den Winter gearbeitet und jetzt müssen wir alle zu Hause hocken“, sagte der Jungstar.

McLaren hat als erstes Formel-1-Team in der Corona-Krise Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt. Norris hat wie Teamkollege Carlos Sainz und das höhere Management des englischen Traditionsrennstalls freiwillig auf Teile seines Gehalts verzichtet. Die Formel 1 pausiert wegen der aktuellen Lage bis mindestens Juni.

Die Zwangspause nutzt Norris auch, um vor Tausenden Zuschauern seine E-Sport-Künste in verschiedenen Simulationen zu zeigen. Dabei tritt er auch gegen seine echten Konkurrenten aus der Rennserie an. Beim zweiten Rennen der virtuellen Formel-1-Serie wird Norris am Sonntag neben Ferrari-Pilot Charles Leclerc, Alex Albon von Red Bull und den beiden Williams-Fahrern George Russell und Nicholas Latifi dabei sein. (dpa)