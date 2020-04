Tiroler Baubranche appelliert an öffentliche Hand

Wie fast jede Branche erschüttert die aktuelle Ausnahmesituation auch die Bauwirtschaft. Dank den vereinbarten einheitlichen Schutzmaßnahmen darf nun zwar grundsätzlich weitergearbeitet werden, doch zahlreiche Baustellen – vor allem im privaten Sektor – werden aus den unterschiedlichsten Gründen kurzfristig gestoppt oder verzögern sich auf unbestimmte Zeit. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die öffentliche Hand die Bauwirtschaft in der Corona-Krise bestmöglich in Gang hält. Um die momentane Lücke sinnvoll zu überbrücken, müssen Behördenverfahren dringend beschleunigt, Fristen verkürzt und geplante Projekte verstärkt vergeben werden.

Aufgrund der aktuellen Lage werden im privaten Sektor zahlreiche Bauprojekte auf unbestimmte Zeit verschoben oder abgesagt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die öffentliche Hand die Bauwirtschaft in der Corona-Krise in Gang hält.

„Auch wenn es noch keinen zeitlichen Rahmen für diverse Bauprojekte gibt, hilft es sehr, wenn Tiroler Bauunternehmer wissen, mit welchen Aufträgen sie künftig rechnen können“, so Landesinnungsmeister Anton Rieder. Obwohl die Landesbaustellen voraussichtlich wieder öffnen werden, gibt es noch einige Hindernisse, mit denen Bauunternehmer zu kämpfen haben: Baulose werden zurückgezogen, Ausschreibungen werden nicht mehr weiterbearbeitet und Kredite für öffentliche Bauvorhaben werden von den zuständigen Stellen nicht genehmigt. Die Tiroler Baubranche appelliert an die Verantwortungsträger in den Kommunen, die notwendigen Schritte voranzutreiben.