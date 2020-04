Frühling gibt Vollgas in Tirol: Mehr als 20 Grad in der Karwoche

Innsbruck – Es wird Frühling in Tirol. Wie aus dem Bilderbuch. Mit Sonne, blitzblauem Himmel, mehr als 20 Grad. Für die ganze Karwoche versprechen die Wetterexperten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) Kaiserwetter – besonders in Westösterreich. Dafür müssen sich aber Allergiker auf hohe Belastungen durch Birke und Esche einstellen.

Schon am Wochenende zieht der Lenz in Tirol ein. Hoch Keywan sorgt am Samstag für Sonne und bis zu 19 Grad in Westösterreich. Der Osten Österreichs bekommt noch eine schwache Kaltfront zu spüren, hie und da ein Paar Regentropfen können aus den vielen Wolken fallen.

Erster Sommertag des Jahres in Sicht

Am Sonntag übernimmt dann die Sonne das Regiment über ganz Österreich. "Im Inntal wird am Sonntag schon die 20-Grad-Marke geknackt", erklärt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. "Aber auch sonst wird es mit 15 bis 19 Grad schon deutlich milder." Und so geht es dann auch zu Beginn der neuen Woche weiter. Höchstwerte zwischen 20 und sogar 23 Grad sagen die Meteorlogen der ZAMG für Tirol voraus. Wenn überhaupt, können ein paar harmlose, unscheinbare Wolkenfelder auftauchen.

"In der zweiten Wochenhälfte legen die Temperaturen sogar noch eine Spur zu", prophezeit Spatzierer. "Am Karfreitag könnte sich aus heutiger Sicht sogar der erste Sommertag der Jahres ausgehen.“ Das wären dann 25 Grad oder mehr. Ob sich das freundliche Hochdruckwetter auch über das Osterwochenende fortsetzt oder es zu einem Wetterumschwung kommt, bleibt noch abzuwarten.

Starke Belastung für Allergiker