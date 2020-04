Gut zu wissen: Was bislang zum Corona-Nothilfefonds bekannt ist

Wien – Die Bundesregierung hat am Freitag weitere Details zum Corona-Hilfsfonds bekanntgegeben, der mit 15 Mrd. Euro Unternehmen unterstützen soll, die in der Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Das bisher "Notfallhilfe" genannte Paket sieht Kredite mit Staatsgarantie und nicht rückzahlbare Zuschüsse vor, und verlangt im Gegenzug Einschränkungen bei Boni und Dividenden.