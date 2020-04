Opposition kritisiert einige Corona-Maßnahmen der Regierung

Wien – Die Rückkehr zum altbekannten „Opposition gegen Regierungs"-Muster konnte man Freitag in der Nationalrats-Sondersitzung auch in der Debatte zu den Regierungserklärungen beobachten. SPÖ, FPÖ und Neos bemängelten fehlende Maßnahmen, Vorgehen und Verhalten der Regierung – während ÖVP und Grüne die Regierung lobten und appellierten, die Maßnahmen weiter einzuhalten.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner verlangte – bei allem Bekenntnis zu den Gesundheits-Maßnahmen – auch effiziente Maßnahmen gegen die drohende „soziale Katastrophe“: „Wir müssen alle Kraft nicht nur in Richtung dieses Virus richten, sondern auch, um diese soziale und wirtschaftliche Krise so schnell wie möglich abzuwenden“, bekräftigte sie die Forderungen nach Erhöhung des Arbeitslosengeldes oder Aufstockung des Härtefonds. Und kritisierte, dass die SPÖ-Anträge dazu vertagt wurden: „Die Menschen haben keine Zeit zu warten auf das Geld, das sie für ihr tägliches Leben brauchen.“

ÖVP-Klubobmann August Wöginger trat zur Verteidigung der Regierung an: „Wir können uns als Österreicher glücklich schätzen, dass wir diese Regierung mit Sebastian Kurz an der Spitze haben, die vom ersten Tag an das Richtige getan hat“, sprach er höchstes Lob aus – und dankte dann aber auch allen Parteien, dass sie den Beschluss der Hilfspakete ermöglicht haben. An die Bürger appellierte er, weiter durchzuhalten bei den Schutzmaßnahmen, auf größere Ausflüge oder Bergtouren, aber auch große Osterfeiern zu verzichten: „Wir müssen noch durchhalten.“