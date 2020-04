Ronaldo, Messi oder Neymar: Eine Elf zum Spekulieren und Träumen

Manuel NEUER: 34 Jahre alt. Weltmeister-Torwart 2014. Einer der Besten seiner Zunft, unumstritten. Sein Vertrag beim FC Bayern München endet am 30. Juni. Angeblich stocken die Gespräche. Grund: Die angestrebte Vertragslaufzeit.

Dayot UPAMECANO: Der 21 Jahre alte Manndecker reifte bei RB Leipzig im Eiltempo. Das Interesse am Franzosen ist groß. Die Sachsen schauen sich angeblich schon nach einem Ersatz zum. Für eine festgeschriebene Ablösesumme von 60 Millionen kann er angeblich gehen. Stünde einigen Mannschaft in Europa gut zu Gesicht.

Jadon SANCHO: Der 20-Jährige von Borussia Dortmund wird heiß gehandelt. Manchester United oder auch FC Chelsea sollen großes Interesse an dem Engländer haben, der mit 14 Toren und 16 Assists bester Bundesligascorer ist. Sein Vertrag beim BVB ist zum 30. Juni 2022 gültig.

NEYMAR: Die brasilianische Fußball-Diva will wieder zurück zum FC Barcelona. Adieu PSG? Lässt ihn der französische Hauptstadt-Club diesmal ziehen? Die immer wiederkehrenden Spekulationen und die Quengeleien des 28 Jahre alten Brasilianers mit dem außergewöhnlichen Talent dürften irgendwann genug sein - wenn der Preis stimmt. 222 Millionen zahlte PSG damals, erst recht angesichts der Corona-Krise dürfte sich Saint-Germain auf ein Verlustgeschäft einstellen müssen.

Leroy SANÉ: Im Sommer 2019 wollte der FC Bayern den 24-Jährigen von Manchester City. Nun aber soll der Trend klar gegen Sané gehen, zumindest berichtete das der kicker. Zweifel an Sanés Mentalität. Außerdem soll sein Interesse an einem Umzug in die bayrische Landeshauptstadt auch geschwunden sein.